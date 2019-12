Grève du 5 décembre : à quoi s'attendre en Polynésie?

C’est dans les établissements scolaires que les perturbations seront les plus importantes. En Polynésie, selon les syndicats, 9 écoles primaires sur 10 pourraient être fermées, et 1 établissement sur 2 dans le secondaire. Les enseignants protestent contre la réforme des retraites au niveau national.

Florence O'Kelly avec AFP •

Alexandra Lantes

Temarama Varney

Pour ne pas se perdre dans le futur système de retraite, qui cristallise la contestation du 5 décembre, voici les principaux mots de la réforme:



- UNIVERSEL: le nouveau système doit unifier 42 régimes de retraite en instituant un régime universel à points. Universel ne signifie pas qu'il sera uniforme. "Un système universel avec des règles communes de calcul des pensions sera progressivement mis en place", telle est la promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron.



- REGIME PAR POINTS: le point, le nerf de la guerre. Finis les trimestres de cotisation, les actifs cumuleront des points pendant leur carrière. Mais la valeur du point qui va déterminer le montant des pensions est à ce jour inconnue, et les syndicats opposés à la réforme, comme la CGT et FO, craignent que celle-ci ne serve de variable d'ajustement budgétaire.



- ÂGE PIVOT OU ÂGE D'ÉQUILIBRE: le gouvernement a affirmé qu'il ne toucherait pas à l'âge légal, établi à 62 ans depuis la réforme de 2010. Il s'agit d'une promesse de campagne de Macron. La piste d'un "âge pivot" - autrement dit d'un "âge d'équilibre" ou "du taux plein" -, qui pourrait se situer à 64 ans pour la première génération touchée, est toujours en débat. En deçà de cet âge, il serait possible de partir mais en gagnant moins (décote), et après 64 ans de prolonger et de gagner plus (surcote).



Impossible de savoir à l’avance quels établissements seront fermés, jeudi. Mais la mobilisation du corps enseignant de Polynésie contre la réforme des retraites d’Emmanuel Macron promet d’être massive. Le projet de système universel suscite une large opposition des syndicats de la fonction publique d'Etat, qui appellent à une mobilisation massive le 5 décembre."On sent bien que les collègues sont motivés pour faire la grève, et surtout qu’ils sont très inquiets avec la réforme des retraites par points", explique Alexandra Lantes, secrétaire territoriales du SNES et représentante FSU. Selon elle, la mobilisation "sera plus forte que d’habitude".Conséquence : 9 écoles primaires du 10 pourraient être fermées en Polynésie, et 1 établissement sur 2 dans le secondaire, même s’il est difficile de connaître ce taux avec précision, puisque les grévistes ne sont pas tenus de se déclarer en avance.Derrière cette mobilisation du corps enseignant, les craintes suscitées par une réforme qui, selon les syndicats, ne fera que des perdants. "Si on instaure la retraite à points, tout le monde y perdra", détaille Alexandra Lantes. "Les enseignants sont ceux qui auront le plus à perdre : en faisant des calculs avec les simulateurs, on s’est rendus compte qu’une personne en fin de carrière perdrait 30% de sa retraite actuelle", affirme la représentante de la FSU, pour qui le public comme le privé seront touchés.Pour Temarama Varney, secrétaire général du syndicat d'enseignants SE-UNSA, les plus grands perdants seront les enseignants du premier degré.Demain les grévistes marcheront de la place Vaiete jusqu’au Haut-Commissariat. Le départ de la manifestation est prévu à 9H30.Au niveau national, le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a dit mercredi s'attendre à un taux de grévistes de 55% dans les écoles, avec un pic de 78% de grévistes prévu à Paris.