Hiro Tefaarere, nouveau président de Moruroa e tatou

Sans surprise Hiro Tefaarere, ancien syndicaliste et ex-ministre du gouvernement, a été élu, mercredi 16 octobre, à la tête de la présidence de Moruroa e tatou. Il succède ainsi à Roland Oldham, décédé en mars de cette année Deux candidats étaient en lice pour prendre la succession de Roland Oldham, Hiro Tefaarere et Michel Arakino. Mais ce dernier s'est finalement désisté. Hiro Tefaarere prend ainsi la tête de l’association anti-nucléaire."Beaucoup de satisfaction devant cette élection mais surtout je mesure l'ampleur de la tâche, il va falloir faire preuve de beaucoup d'humilité (...) Mon premier travail est de mettre en place un calendrier de réunions de travail à l'intérieur de la structure et sur le terrain", a confié, mercredi soir, le nouveau président s ur le plateau de l'émission Sans Tabu