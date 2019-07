Invitée du journal : Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

Invitée du journal : Nicole Belloubet , Ministre de la justice

La ministre de la Justice Nicole Belloubet a quitté le fenua dimanche soir après une visite marathon de quelques jours. Entre Nuku-Hiva, les deux prisons de Tahiti et la Présidence, la Garde des Sceaux a fait le point sur plusieurs sujets sensibles.Et notamment les conditions de détention à Nuutania. La prison est certes désengorgée depuis l’arrivée du centre de détention de Tatutu mais les femmes détenues, elles, sont un peu laissées à l’écart. Aucune structure ne permet de les accueillir dignement. C’est ce qu’a constaté la ministre et souhaite remédier à ce problème.La Garde des Sceaux a également évoqué l’absenceà Tahiti. Quasiment tous les hôpitaux du monde disposent de ce genre de structure pour accueillir les victimes de violences conjugales. Elle a ainsi assuré hier soir qu’un tel institut devait voir le jour à Tahiti sans préciser quand. Cela devait se faire conjointement avec les Ministères de la Justice et de la Santé et les autorités de la Polynésie française.