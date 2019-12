Jet, l’arme de dissuasion massive de la douane

A l’aéroport de Faa’a les douaniers utilisent leur nouvelle arme à 4 pattes, Jet, un berger belge malinois spécialement entraîné pour repérer l’ice. Hier soir Jet était de sortie, la truffe en alerte mais apparemment aucun trafiquant n’arrivait de Los Angeles.



Quelques produits illicites réussissent tout de même à passer entre les mailles du filet de la douane et cela grâce à l’ingéniosité de certains trafiquants.

Il n’aurait laissé passer personne et de toute évidence les passagers du vol TN7 hier soir étaient propres sur eux. Arrivant de Los Angeles ils ont tous été minutieusement contrôlés par l’ami le plus fidèle de l’homme et des douaniers, un berger belge Malinois prénommé JET. Un chien renifleur de la douane surentraîné. Selon son maître chien, JET à un odorat très développé et grâce aux entraînements qu’ils effectuent ensemble, ils ont déjà saisi plusieurs kilos d’ice.Hier soir c’était un contrôle de routine. JET n’est pas pour autant infaillible, concède le directeur adjoint des douanes Mr Didier Martinez:Retrouvez le reportage de Thierry Stampfler, Vito Tapao et Marcel Bonno:Néanmoins la douane a multiplié les saisies par 9 depuis le début de l’année tant à l’aéroport, qu’au port ou au fret postal.La douane ne précise pas quelle est la part de JET dans ses succès. Il fait en tout cas partie du nouvel arsenal des douaniers pour lutter contre le fléau du trafic d’ice avec un objectif : tolérance zéro.