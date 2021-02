L'école primaire de Maharepa est en bonne santé !

N.M / G.T •

Deux heures de visite avant de voir tomber le verdict.

Cette année,3 écoles de Moorea prétendent au titre.

C’est la deuxième année consécutive que l’école primaire de Maharepa obtient le label école santé.

©Polynésie 1 ere

Lundi 15 février, le jury composé des partenaires de la santé de l’éducation via Ernest Marchal, inspecteur de l’éducation pour la circonscription de Moorea Maiao et Punaauia ont attribué leur prix. Un agent du service de l’environnement la 1er adjointe de l’île et des parents d’élèves étaient également sur place.

Promouvoir la santé

Pour prétendre à ce titre, les écoles volontaires doivent passer un certain nombre d’étapes et établir des plans d’action en lien avec différentes thématiques telles que ; l’alimentation, l’activité physique, le patrimoine culturel…



Le dispositif « École en santé » de Polynésie française a pour but de promouvoir la santé à l’école en développant les compétences psycho-sociales des élèves. Celle-ci repose sur 10 piliers.Chaque école doit aménager son temps de travail pour faire intérioriser aux enfants des notions qui participent à leur bien-être.

Le jury au complet. • ©Polynésie 1 ere

pour en savoir plus sur le label et ses objectifs : https://www.service-public.pf/dsp/wp-content/uploads/sites/12/2020/06/2020-03-05-Guide-Ecole-en-sant%C3%A9_-dispositif-territorial-de-promotion-de-la-sant%C3%A9.pdf