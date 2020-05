L'hommage de Christian Vernaudon à Ari Wong Kim, vétéran du Bataillon du Pacifique

A l'occasion de la cérémonie du 8 mai, Christian Vernaudon, représentant au CESE (Conseil économique social et environnemental), rend hommage à Ari Wong Kim, un des derniers vétérans du Bataillon du Pacifique. Il nous a fait parvenir un texte, dont nous publions des extraits.

Par Christian Vernaudon, représentant au CESE •