La gendarmerie recrute dans les archipels

Une mission de recrutement de futurs gendarmes s’est rendue aux Marquises afin de rencontrer les jeunes et de leur exposer l’éventail des métiers et des spécialisations recherchés. Le chef de la cellule de recrutement de la Gendarmerie nationale à fait le déplacement à Ua Pou où onze personnes se sont portées candidates. Elles ont passé des épreuves écrites et un entretien individuel à l’issue desquels deux d’entre elles seront retenues. Les futurs réservistes viendront renforcer les unités de gendarmerie dans leur mission d'assistance à la population.

Maréchal des logis Thibault Miège, chef de la cellule de recrutement de a gendarmerie nationale :