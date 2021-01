La rentrée des bus scolaires

Polynésie la 1ère (MLSF), Kaline Lienard et Vito Tapao •

5h45 début du ramassage scolaire à Titioro. Cet élève de 5ème est habitué à prendre le bus tous les matins, car sa maman travaille jusque tard le soir. "Ca évite aussi à ma maman de m’emmener tous les jours", confie Anuhea, élève de 5ème au collège Maco Tevane.

Assis au fond à droite, cet autre élève est heureux de retrouver le chemin de l’école. "C’est mieux de prendre le bus, parce que sinon je marche à pied", souligne Teata, élève lui aussi au collège Maco Tevane. En plus du chauffeur, chaque bus compte un convoyeur, qui joue un rôle bien précis. "Mon rôle dans le bus c’est être convoyeur, placer les élèves, mettre en sécurité.", explique Véronique Tarano, convoyeur.

Pour améliorer le ramassage scolaire, une nouvelle version de l’application Tere Tahiti est en cours d’étude. "Dans un premier temps, nous avons lancé l’application Tere Tahiti à l’usage des clients de la ligne régulière. Mais, cette application est amenée plus tard à évoluer pour pouvoir renseigner les parents et les élèves, donc une application qui sera dédiée aux transports scolaires", souligne Xavier Chung Sao, directeur de production de Tere Tahiti.

Les élèves du collège et du lycée sont ramassés et déposés en priorité. Ce qui permet aux plus jeunes de maternelle et primaire de se lever un peu plus tard. L’objectif reste le même : que tout le monde arrive à l’heure pour l’école.