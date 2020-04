Un vol identique devrait avoir lieu tous les dix jours entre Tahiti et Paris.



Le 1er vol de la continuité territoriale à bon port

Le premier vol de la continuité territoriale est arrivé à bon port à l’issue d’un trajet sans escale jusqu’à Paris.L’appareil comptait à son bord quatre personnes évacuées sanitaires et plus de 170 touristes. Ces derniers étaient ravis de rentrer chez eux, même si certains étaient un peu amers et se sont plaints d'avoir du acquitter 100 000 francs pacifique pour être sur ce vol alors que d'autres n'ont rien payé du tout.Le vol retour devrait se poser vendredi 10 avril à Faa’a avec à son bord, si tout va bien, des tests de dépistage et des respirateurs.Témoignages d’ une passagère et de l’un des pilotes :