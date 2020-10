Les 20 pascuans sont rentrés chez eux, 7 résidents tahitiens sont revenus

L’appareil de transport de l’armée A 400M est revenu jeudi 8 octobre de l’ile de Pâques. Avec lui 7 résidents bloqués là-bas depuis 7 mois. Il avait auparavant ramené chez eux les 20 Pascuans coincés à Tahiti depuis la fin des liaisons aériennes avec l’ile chilienne.





Avion médicalisé

Protocole sanitaire strict

L’A400M de l’armée de l’air s’est posé hier soir vers 22h30 sur le tarmac de Tahiti Faa’a. A son bord, 7 résidents polynésiens de retour de Rapa Nui. Ils étaient bloqués depuis plusieurs mois là-bas en raison de l’absence de liaison aérienne avec Tahiti depuis le début de la crise covid.L’avion était parti le matin même vers 8 heures de Tahiti en direction de l’ile chilienne. A son bord, 20 personnes dont un bébé, bloqués au fenua pour les mêmes raisons.L’avion a été médicalisé pour assurer le voyage du nourrisson. Par ailleurs, pour limiter les risques de contamination de l’épidémie de Covid-19 à Rapa Nui, les personnes rapatriées seront soumises à quatorzaine stricte à leur arrivée.Les passagers de retour au fenua ont du se soumettre au même protocole sanitaire que tous les arrivants en Polynésie française.Le haut commissariat a rappelé que cette opération est le fruit d’une coopération très étroite entre le Haut-commissariat, les forces armées en Polynésie française, les services de l’Etat et du Pays, en lien avec les autorités diplomatiques françaises et chiliennes. Egalement, le concours d’Europe Assistance, d’ADT et d’Air Tahiti a pleinement participé au succès de cette opération.