Les élèves de La Mennais préparent leur grand oral du bac

MG •

Au lycée La Mennais, les élèves révisent leur grand oral. Les épreuves finales du baccalauréat approchent à grands pas. Avec elles, une page se tourne et en ouvre une autre – l’accès aux études supérieures.

Le bac c’est la base, parce-que maintenant on doit aller plus loin. Allison Chan, lycéenne



Les élèves ont travaillé leurs connaissances toute l’année. Le grand oral consiste à choisir deux questions, selon la spécialité qu’ils suivent et les préparer. Le jour de l’examen, ils auront vingt minutes pour traiter l’une d’elle devant un jury.

En spé SVT-Physique, 29 élèves se préparent. Ils veulent devenir vétérinaire, biologiste, médecin… Ils sont guidés et accompagnés de leur professeur de SVT, Roger Laudon. Ces séances ont principalement pour but de les rendre plus à l’aise à l’oral et de peaufiner leur iuntervention avant le jour J.