Ces panneaux d'information face aux risques de tsunami sont prévus dans le Plan communal de sauvegarde de chaque commune. Mahina a déjà commencé leur installation.

Isabelle Bertaux •

les communes se dotent d’une signalisation tsunami

Comment les communes se préparent-elles aux risques naturels, et plus précisément à un éventuel tsunami ? Un dispositif inscrit au Plan communal de sauvegarde prévoit une signalisation des zones à risque.Les premiers panneaux sont en cours d'installation à Mahina. La signalisation devrait être complètement installée d'ici un mois. Une cinquantaine de panneaux financés par l'Etat, qui mènent vers un point d'évacuation situé à 15 mètres de hauteur.En mission en Polynésie française du 18 au 25 janvier, le délégué interministériel aux risques majeurs, Frédéric Mortier, est allé à la rencontre des élus communaux avec pour objectif d’augmenter la résilience des territoires outre-mer, en intégrant les risques de catastrophes naturelles très en amont pour une meilleure prévention et une meilleur cohésion lors de gestion des situations de crise.