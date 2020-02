Municipales : fake de campagne

Zoom pour la campagne sur le Net : les infos et les intox relayées par les candidats. Exemples avec l'eau à Paea et les déchets à Faa'a.

Il ne faut jamais croire tout ce que l'on voit sur la toile, surtout en période d'élections. Aujourd'hui, la rédaction décortique pour vous deux publications à Paea et Faa'a. Alors, info ou intox ?

Eau de baignade "bonne" à Paea ?

Factures 4,5 fois plus élevées avec Fenua Ma ?

Mais, dans l’après-midi même, changement de braquet avec ce post Facebook de la commune, dans lequel elle assure que "la qualité de l'eau de baignade à Tiapa est bonne".Photo de l’eau avant et après le traitement, à l’appui :Sauf queLes bactéries sont transparentes. Et selon le dernier rapport du Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique , les eaux rejetées ne sont conformes qu’à 50% et cette station de Tiapa pollue bien le milieu naturel. Et ce n’est pas un seul prélèvement. Les résultats sont basés sur 40 prélèvements, à raison d’un prélèvement par mois.Pourtant, l’assainissement est une des obligations des communes, avec les ordures et l’eau potable. C’est inscrit au CGCT (Code général des collectivités territoriales). Une obligation des maires à remplir avant le 31 décembre 2024, c’est donc pour cette mandature à venir.Mais Paea n’est pas la seule mauvaise élève. Tautira aussi compte un émissaire qui rejette ses eaux usées sur la plage. Et Arue, tortue d’or pendant longtemps pour les déchets, mais plus gros bonnet d’âne pour l’assainissement avec deux émissaires : au Tombeau du Roi et derrière un restaurant. Et lorsqu’on compare avec la carte des eaux de baignade, ça matche avec les eaux impropres à la baignade. Attention, carA Faa’a, ce sont les déchets qui mobilisent la toile, dans cette commune la plus peuplée de Polynésie. Un internaute a réalisé une vidéo qui rappelle la situation de la décharge de Saint Hilaire : problèmes environnementaux, sanitaires et fonciers. Elle totalisait plus de 18.000 vues après trois jours de publications et ça continue de grimper.La vidéo rappelle aussi que le maire sortant, Oscar Temaru, s’était engagé dans un courrier en 2009 à instaurer le tri sélectif avec la SEP, l’ex-Fenua Ma.Ce projet n’a jamais vu le jour et il n’est pas question non plus pour l’équipe sortante de le mettre en place d’ailleurs. Lundi 24 février, les équipes du Tavini publient ce post censé comparer les tarifs : redevance actuelle à Faa’a 20.000 Fcp (ce qui n'est pas le plus bas en Polynésie, contrairement à ce qui est affirmé). Avec Fenua Ma, ça serait : 89.000 F.C’est faux, mais un petit peu vrai quand même. Les tarifs pratiqués dans d’autres communes qui adhèrent à Fenua Ma pour les déchets varient entre 31 000 Fcp, le plus cher à Papeete, et 6 000 Fcp à Taravao.Toutes ces communes adhèrent à Fenua Ma et aucune ne facture sa redevance déchets 89 000 Fp à ses administrés.En fait, les communes compensent les coûts réels, en puisant dans leur budget annexe. Et le coût réel du traitement des déchets triés, se situe entre 75 000 Fcp et 100 000 Fcp effectivement, selon les communes.Donc, aucune commune n’arrive à équilibrer son budget déchets, mais aucune commune ne facture 89 000 Fcp non plus.