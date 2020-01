Le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de Paea a été retrouvé

Vendredi 10 janvier, les gendarmes ont finalement mis la main sur le conducteur du véhicule, qui était recherché depuis l'accident qui a coûté la vie à une petite fille de 7 ans , mercredi 8 janvier.

Polynésie la 1ère (MLSF) •

La gendarmerie avait lancé un appel à témoin suite à l’accident mortel survenu mercredi soir à Orofero à Paea entre un scooter et un véhicule. Depuis les autorités étaient à la recherche du conducteur du véhicule. Après un plus de 24h de recherche, les gendarmes ont finalement identifié le conducteur du véhicule à Paea.



Le soir du drame, le deux roues transportait un père de famille et sa petite fille de 7 ans qui a chuté sur la chaussée après que le scooter ait été percuté par un véhicule. La fillette est décédée lors de son transfert à l'hôpital du Taaone. Le père est hospitalisé dans un état grave mais son pronostic vital n'est pas engagé.