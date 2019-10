Une marche rose à Paea dimanche 13 octobre

Dimanche 13 octobre prochain, l’association Tomite Taurua Rau No Paea, en partenariat avec la Commune de Paea, organise la 3ème édition de la "Marche Rose", pour. L’événement entend également être l’occasion d’intensifier l’information et la sensibilisation au dépistage auprès des habitantes. L'objectif est également de récolter des fonds pour soutenir la recherche. Les volontaires pourront en effet faire un don au Comité polynésien de la Ligue contre le cancer.Les participants sont invités à respecter le dress-code de l’événement, à savoir,. Aucune inscription n’est nécessaire pour se joindre à l’événement. Le rendez-vous est prévu dimanche 13 octobre à partir de 15h30 au Square Benjamin Bambridge pour un petit échauffement. Le départ sera donné à partir de 16h30, en direction du Parc Rohotu, pour un retour au Square estimé vers 17h30. Un parcours de 4 kilomètres aller-retour à faire seul(e), en famille ou entre amis. À noter qu'un ralentissement de la circulation sur la RT1 est donc à prévoir de 16h30 à 17h30, entre le PK 21.500 et le PK 23.500.