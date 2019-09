Paea : les éco-citoyens en action

Réaction de Ahiti Toromona Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Les habitants de tout âge se sont attelés à nettoyer leur ville, pour la rendre plus propre. Une nouvelle édition de ramassage de déchets organisée par l’association. Le constat reste cependant identique : les mauvais gestes perdurent…mais moins qu'auparavant., le secrétaire du comité, revient sur les enjeux de cette opérationL’événement participatif consiste à nettoyer les plages, les rivières et les bords de route souillés par l’accumulation de déchets. Une initiative visant à sensibiliser la population sur les ravages de la pollution et à impliquer les habitants de la commune dans la préservation de leur cadre de vie.