L'ancien maire de Papara, Putai Taae, condamné pour diffamation dans l'affaire contre sa DGS

L'ancien maire de Papara, Putai Taae, a été condamné en appel pour diffamation ce jeudi 28 mai, à 500 000 Fcp d'amende et 100 000 Fcp pour préjudice moral, dans l'affaire qui l'opposait à sa directrice générale des services. La Cour d'appel confirme donc la peine prononcée en première instance.

L'ancien maire de Papara, Putai Taae, a été condamné en appel, ce jeudi 28 mai, pourdans l'affaire qui l'opposait à sa directrice générale des services.Il devra payerau titre du préjudice moral. La peine prononcée en première instance est donc confirmée.L'ancienne directrice générale des services avait porté plainte en mai 2019 pour diffamation, après que l'ancien maire, empêtré dans l'enquête pour “prise illégale d’intérêts” et “abus de confiance” dans l'affaire de l'association "ia ora Papara", l'ait, Bruno Sandras.Son avocat, Me Dominique Antz, a d'ores et déjà annoncé se Putai Taae a perdu ses mandats de maire et de représentant à l'Assemblée en mai 2019 , condamné à deux ans d'inéligibilité, dans l'affaire "ia ora Papara".