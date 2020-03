Une société fabrique du gel hydro-alcoolique pour les organismes de la santé

Afin d'éviter une contamination et une propagation, il faut se laver les mains souvent. Le gel hydroalcoolique est plus que conseillé mais beaucoup de pharmacies sont en rupture de stock aujourd’hui.Olivier Touboul, directeur général du laboratoire cosmétologique du Pacifique Sud, et son équipe se sont lancés dans une véritable opération commando : fournir en trois jours 15 000 flacons hydro-alcoolisés à destination des organismes de santé et des pharmacies.Les principales difficultés ont été de trouver un imprimeur en urgence pour les étiquettes et de se fournir en alcool. Depuis vendredi, une quinzaine d'employés se relayent 24h sur 24h en deux équipes qui travaillent chacun 12h.Dans ce laboratoire spécialisé en produit cosmétique, se trouve une machine unique en Polynésie française. Elle permet de transformer l'alcool en liquide avec toutes les propriétés médicales nécessaires pour ce produit. Olivier Touboul explique comment cela fonctionne.La livraison doit avoir lieu lundi 23 mars, mais elle ne sera pas suffisante si l'épidémie se développe sur le territoire.