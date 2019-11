Un forum de l'emploi destiné aux quartiers prioritaires

Un Forum de l’emploi se tient depuis ce jeudi 31 octobre, à la Présidence. Il est destiné aux demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires des 9 communes de l’agglomération de Papeete.



Polynésie la 1ère (MLSF), Abinera Tematahotoa •

Interview

En amont de ce forum de l'emploi, depuis le début du mois d’octobre, l’opération a été décentralisée. 400 demandeurs d’emploi ont ainsi été accompagnés dans les communes notamment par le SEFI. Ce jeudi, il s’agissait donc pour eux de rencontrer des entreprises et d’accéder à des formations.Olivier Poté, président de la Fondation Face (Fondation Agir Contre l’Exclusion) qui pilote ce projet, explique que les demandeurs issus des quartiers ont un profil particulier.En plus des habituels stands d’information, les jeunes participant à cette opération ont pu assister à des ateliers pour améliorer leur recherche d’emploi, ou encore échanger avec des salariés au sujet de leur métier et de leur parcours. Ce forum est essentiellement destiné aux demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires de neuf communes de l’agglomération de Papeete.