Gaston Flosse condamné à 300000 cfp d’amende pour injures

Au tribunal de première instance ce mardi 17 novembre une affaire à l’encontre de Gaston Flosse pour injures publiques envers Maître Bourion pendant la dernière campagne des élections municipales. Il a été condamné à 300 000 cfp d’amende.



DC BT •

Je me fais insulter dans l’exercice de mes fonctions parce que j’ai plaidé et ça ne lui plaisait pas, Mr Flosse n’a pas à faire ce genre de choses […] il fallait que pour moi et le métier d’avocat on n’accepte pas d’être insulté après une plaidoirie Me Bourion

Après le refus du Maire de Papeete Michel Buillard de l’inscrire sur les listes électorales de la capitale. Gaston Flosse avait quand même tenté de déposer sa liste au Haut-Commissariat. Le maire de Papeete était à ce moment-là représenté par Me Bourion. N’ayant pas réussi son inscription il avait alors proféré des injures à l’égard de l’avocat, en le traitant de voyou et de vaurien.Le tribunal vient de le condamner ce matin à 300 000 cfp d’amendeA noter le conseil de l’ordre des avocats a soutenu Me Bourion dans cette démarche. Gaston Flosse n’était pas présent à l’audience. Me Bourion était lui représenté par Me ChapoulieRetrouvez ci-dessous son interview recueillie par Belinda Tumatariri :