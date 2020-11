La première école maternelle de Polynésie refaite à neuf

L’école Tama Nui de Papeete va renaître. Celle qui a été la première école maternelle de Polynésie va être intégralement reconstruite. Un bâtiment écologique et adapté à l’enseignement. La première pierre a été posée ce matin.





DC KL •

Un bâtiment écologique

En cette période plutôt morose les projets de constructions nouvelles sont toujours les bienvenus. Ce matin le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, la ministre de l’éducation, Christelle Lehartel, la ministre du tourisme, Nicole Bouteau, le ministre des grands travaux, René Temeharo, et le maire de Papeete, Michel Buillard ont procédé à la pose de la première pierre.C'est parti donc pour 2 ans de travaux de reconstruction de celle qui fut la toute première école maternelle de Polynésie. L’ancien bâtiment était un casernement militaire pas très adaptés aux bambins.Le nouvel établissement devra répondre aux dernières normes écologiques. Objectif : réduire les coûts de fonctionnement et d'entretien grâce à un système de ventilation et d'isolation thermique dernier cri, une meilleure circulation, plus de sécurité, et une cinquantaine de places de parkings sur le toit. C’est ce que prévoient les nouveaux aménagements.Le projet représente un investissement de 700 millions cfp financés à 95% par le FIP.Maeva Colombani-Taurua, la directrice de l'école au micro de Kaline Liénard :