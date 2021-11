Les feux tricolores du front de mer rassurent les piétons

Opérationnels depuis le lundi 8 novembre, les feux tricolores installés sur le front de mer sont plutôt bien accueillis par les piétons qui traversent en sécurité.

Vito Tapao / David Chang / MEL Axelle Mésinèle •

Comment sont perçus les trois nouveaux feux tricolores du front de mer de Papeete ? Ils sont entrés en service le lundi 8 novembre au niveau de Paofai et To’ata. C’est la seconde et dernière partie des aménagements du boulevard Pomare.

Quotidiennement, environ 50 000 véhicules empruntent ce passage dans un sens comme dans l’autre. Le but est de sécuriser la traversée des piétons au niveau des passages et aussi de fluidifier la circulation. Vous le savez si vous empruntez le boulevard Pomare, il est congestionné le matin et le soir, en semaine.

Mais depuis dix jours, la situation a évolué surtout pour les piétons. " Ça nous permet de traverser en sécurité " indique une passante. Mais une autre regrette que les feux pour les piétons ne soient pas assez long " j'ai compté, ça fait 14 secondes ", conséquence " les PMR auront à peine le temps de traverser que le feu sera vert " pour les voitures.

" C'est un peu long pour les piétons d'attendre mais pour les voitures, quand ça circule, ça circule " explique un passant visiblement satisfait.

Cet aménagement a couté 15 millions de francs au Pays.