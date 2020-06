Mamao : élan de solidarité après l'incendie de trois maisons

Polynésie la 1ère (MLSF), Inatio Raveino, Gilles Tautu, Patrick Tsing Tsing •

Témoignages

Suite à l'incendie qui a ravagé trois maisons, lundi matin, une trentaine de personnes se retrouvent sans toit. Une partie d'entre elles ont été logées dans les salles paroissiales, une autre partie dans les familles. La solidarité s’est organisée pour leur venir en aide. Marie-Caroline Pani, une des sinistrées de l'incendie, a été touchée par cet élan.Deux autres sinistrés, Jean-Claude et Jakoa, ont bien souhaité aussi témoigner. 24h après ce terrible incendie, ils livrent à tête reposée leur sentiment sur ce qui s’est passé mais aussi et surtout sur ce qu’il faudrait faire pour améliorer les choses et à l’avenir prévenir ce type de sinistre. Un sinistre qui a été favorisé par la promiscuité des habitations, comme c’est le cas dans beaucoup d’autres quartiers de Papeete.