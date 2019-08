L’Eglise adventiste de Papeete a organisé ce 24 août, une marche pour dire Non à la violence. Ils étaient environ 200 participants dans cette manifestation. Une marche éclair de prévention qui aura duré 15 minutes. Partis de la mairie de Papeete et arrivés au Parc Paofai, vers 9h.Un message qui concerne toutes les formes de violences : physiques et psychologiques, au sein de la famille et en dehors.Chez les adventistes, le 4ème sabbat du mois d’août est dédié à la promotion de cette campagne de prévention.