200 000 cfp ont été récoltés dans le cadre du défi "Rame avec ton cœur". Cet événement a été mis en place par Polynésie la 1ère et les autres partenaires des Trophées du Sport.



David Couanon •

Ramer pour la bonne cause

200 000 cfp récoltés pour les femmes et enfants en détresse

Ramer sur une machine d’entraînement pour aviron et le faire pour la bonne cause. C’est un peu l’idée du défi "Rame avec ton cœur", mis en place dans le cadre des Trophées du Sport, par Polynésie La 1ère et ses partenaires.Même « les cadres de la station de Pamatai » ont sué pour tenter d'atteindre l’objectif des 200 km parcourus en deux heures, sur quatre machines d’aviron indoor.Encadrées par des coachs pour ajuster la gestuelle, plusieurs dizaines de personnes, sportives ou non, ont pu s’essayer à cette machine mercredi 12 février à la mi journée dans la rue piétonne du Vaima, à Papeete.L’objectif des 200 km n'a malheureusement pas été atteint, mais peu importe, 200 000 cfp ont été levés par les partenaires de l’événement des Trophées du Sport. Cet argent sera reversé au centre "Pu o Te Hau" qui aide les femmes et les enfants en détresse., directrice du centre d’hébergement "Te Pu O Te Hau", interrogée par Maruky Dury :