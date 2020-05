Le marché de Papeete ouvrira progressivement ses stands à partir de la semaine prochaine : d'abord les fruits et légumes, puis la poissonnerie et les snacks. Les commerces de l'étage resteront, quant à eux, fermés.

réouverture progressive du marché de Papeete

Dominique Sorain , Haut commissaire de la République

A partir de la semaine prochaine, le marché de Papeete va ouvrir de nouveau une partie des stands, après 5 semaines de fermeture décidée par la mairie en raison du confinement.Lundi 4 mai, les commerçantspourront ouvrir. Puis, mardi 5 mai, les stands dee. Mercredi 6 mai, les. Et lundi 11 mai, les. Ce sont les 47 commerçants du rez-de-chaussée qui vont pouvoir reprendre progressivement leur activité.jusqu'à nouvel ordre.La zone des artisans et des fleuristes sera elle aussi prochainement concernée par des travaux de nettoyage avant sa réouverture.« On vous demande de venir seul, maximum deux par stand, pas avec toute la maison, a-t-il été rappelé aux commerçants. Je suis consciente que ce sera les retrouvailles pour beaucoup, mais s’il vous plaît, respectez au mieux les mesures. »Une société extérieure est chargée du nettoyage. Depuis le début de cette semaine, elle nettoie de fond en comble, jusque dans les snacks.Afin de garantir un accueil du public suivant le respect des recommandations en vigueur pour lutter contre le Covid-19, des aménagements ont été entrepris : espacement des stands pour respecter la distanciation sociale et matérialisation de circuits afin de déterminer la circulation dans le marché, notamment pour les entrées et les sorties.Le nombre de personnes à l’intérieur du marché sera désormais limité à 50 individus à la fois (hors personnel et commerçants). De plus, outre le respect des gestes barrières, les visiteurs sont fortement invités à porter un masque.