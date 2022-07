Pour la première fois, 18 jeunes engagés Polynésiens vont bénéficier de la prime d'installation

Depuis le 26 avril 2022, la prime d'installation pour les militaires ultramarins est officiellement étendue aux Polynésiens. 18 nouveaux engagés au sein de l'Armée de l'air sont les premiers à en bénéficier.

Une injustice réparée

C'était une injustice soulevée par l'ex-députée de Polynésie Nicole Sanquer depuis 2019 à l'Assemblée nationale. L'INSMET, l'indemnité d'installation dans l'Hexagone pour les militaires ultramarins, mise en place en 1950, n'était jusqu'à aujourd'hui versée qu'aux engagés originaires de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion.

Le Gouvernement s'était engagé à réparer cette inégalité. Par décret du 26 avril 2022, la prime est officiellement étendue aux engagés de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, et de Mayotte.

Premiers bénéficiaires

Ce décret entre en vigueur aujourd'hui, vendredi 1er juillet 2022. Les 18 jeunes Polynésiens qui ont intégré l'Armée de l'air ce même jour - 9 filles et 9 garçons - sont les premiers à bénéficier de cette prime.

10 seront en formation de sous-officier à Rochefort. 8 autres, des techniciens de l’air, rejoignent directement leur base d'affectation.

Selon le grade ou la situation familiale, la nouvelle recrue touchera un peu plus de 530 000 francs pacifique. Le versement se fera en trois temps : un au départ, un 6 mois après et un dernier à partir d'un an d’engagement.

L'Armée recrute entre 400 et 500 jeunes Polynésiens chaque année, avait souligné Nicole Sanquer en 2019. Ces nombreux engagés pourront enfin bénéficier de cette aide...