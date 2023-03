3 bonnes nouvelles sur l'eau dans le monde !

À l'occasion de la journée internationale de l'eau, ce mercredi 23 mars 2023, nous vous proposons une revue de presse des innovations et initiatives du monde à la préservation de cette or bleu, une richesse naturelle de plus en plus rare.

Une journée de sensibilisation instituée par l'Organisation des Nations unies depuis 1992 autour des thématiques de l'eau. Pour cette édition 2023, le thème retenu est l'accélération du changement pour résoudre la crise de l’eau et de l’assainissement.

Quelques chiffres du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse :

Plus de 80% des eaux usées provenant des lieux d'habitation, des villes, de l'industrie et de l'agriculture sont rejetées dans la nature sans aucune dépollution.

D'ici à 2050, au moins 1 personne sur 4 est susceptible de vivre dans un pays affecté par des pénuries d'eau chroniques ou fréquentes.

Les dommages environnementaux, associés aux changements climatiques, sont à l'origine des crises liées à l'eau que nous observons dans le monde entier. Les inondations, la sécheresse et la pollution de l'eau sont aggravées par la dégradation de la végétation, des sols, des rivières et des lacs.

Les solutions basées sur la nature ont le potentiel de résoudre nombre de nos problèmes d'eau. Nous devons faire beaucoup plus avec l'infrastructure « verte » et l'harmoniser avec l'infrastructure « grise » dans la mesure du possible. Planter de nouvelles forêts, reconnecter les rivières aux plaines inondables et restaurer les zones humides permettra de rééquilibrer le cycle de l'eau et d'améliorer la santé humaine et les moyens de subsistance.

C'est parti pour votre TOP 3 des bonnes nouvelles sur l'eau.

1) Transformer l'eau de mer en eau potable, c'est le pari de 2 amis Varois.

Aujourd'hui, 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas un accès permanent à l'eau potable et seulement 2,5 % de l’eau disponible sur terre est douce c'est-à-dire potable.

Pour pallier ce problème, préserver l'eau et élargir son accès dans le monde, Heliowater est à l'initiative d'un système conçu pour reproduire le cycle naturel de l’eau. L'eau à traiter est acheminée par une pompe et un panneau solaire (fournis), jusqu’au plateau situé au centre de la sphère.

2) Un immeuble grenoblois, championne en matière d'économie d'eau

Lancé officiellement en août 2020, le projet ABC Grenoble (Autonomous Building for Citizens) est un procédé de construction qui utilise les dernières avancées technologiques mixant production d’énergies renouvelables, stockage des énergies et consommations mieux maîtrisées pour le bien être de ses habitants. Concernant l'eau, c'est bien l'eau de pluie qui est récupérée, filtrée et réutilisée. L’ensemble des logements est équipé d’appareils sanitaires et d’accessoires (robinetterie, douchette, etc.) économes. Les eaux grises (eaux usées domestiques faiblement polluées) sont récupérées, traitées et réutilisées pour les toilettes ou l’arrosage des jardins partagés.

3) Las Vegas, sa carte Joker de l'eau

Ville de tous les péchés ? Pas si sûr que ça... Découvrez les diverses solutions de la ville afin de réduire sa consommation d'eau et de préserver son environnement.

Depuis plusieurs années, certains états américains s'engagent pour la planète, en l'occurrence pour l'eau du côté du Nevada. La mise en place d'une brigade de police de l'eau a pour mission de traquer les "gaspilleurs d'eau" dans les résidences privées (où l'on consomme le plus à Las Vegas).

Les règles sont simples pour éviter toutes les sanctions financières et/ou juridiques. L'arrosage automatique se fait uniquement la nuit ou 1 fois par semaine en hiver. S'il y a non-respect des règles, la pénalité est de 40$ par mois voir la coupure totale d'eau.

L'utilisation de plantes désertiques telles que les cactus, les agaves dans les aménagements de jardin est aussi étudiée afin de réduire au maximum l'arrosage. Une preuve qu'un jardin fleurissant rime avec écologie.

Saviez-vous que l'eau des fontaines des grands hôtels de la ville est recyclée ? L'une des plus grandes attractions de Vegas représente seulement 8 % de la consommation d'eau de la ville et ce grâce à son circuit fermé.