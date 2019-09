300 tentatives de suicide par an en Polynésie 300 tentatives de suicide par an en Polynésie

Le nombre de suicides en Polynésie est en hausse. Ils concernent toutes les couches de la société et tous les milieux sociaux mais touchent plus particulièrement des personnes âgées de 20 à 40 ans. L’association SOS suicide reçoit chaque année plus de 500 appels de détresse. Les professionnels de santé du département psychiatrique du Taaone proposent des techniques basées sur l'accompagnement des personnes afin qu’elles se réinsèrent dans leur environnement quotidien. A l’approche de la journée mondiale de prévention du suicide, dimanche, une journée dédiée à la santé mentale et à la prévention du suicide est organisée mercredi au centre hospitalier de la Polynésie française.CF / MV / CMLes précisions du Dr Stéphane Amadéo, psychiatre et président de la cellule d'écoute SOS suicide