3e édition Hakaton au centre Te Torea

Une dizaine d’entreprise sont représentées par des collaborateurs. L'idée : faire rencontrer les sans-abris et le monde du travail.

Polynésie la 1ère (MLSF), Bélind Tumatariri •

La 3e édition Hakaton solidaire s'est ouverte au centre Te Torea, à Fare Ute. Un événement pour faire rencontrer les sans-abri et le monde du travail. Ce mercredi matin une dizaine d'entreprises étaient représentées par des collaborateurs.

L'objectif : trouver et mettre en place des projets pour accompagner les sans-abri. Quatre ateliers tournants ont été mis en place. Lors des ateliers, des témoins tournent pour présenter leurs expériences et surtout leurs attentes accompagnées d'un coach et d’un deadliner dans chaque groupe.

Deux jours sont prévus pour cet évènement, ce mercredi et demain, jeudi 15 juin. Au centre, entre 100 et 110 sans abris sont accueillis chaque jour sur les plus de 522 recensés en 2022. L’association Te Torea crée en 2004 vise à initier et développer toutes actions en direction des personnes sans-abri ou en errance vivant de et dans la rue en grandes difficultés ou en situation de détresse.