50 000 visiteurs à la foire agricole cette année

La foire agricole a refermé ses portes dimanche 06 octobre, à Punaauia. La chambre d’agriculture estime qu’environ 50 000 visiteurs sont venus à la rencontre des agriculteurs. Un bilan positif pour ce grand rendez-vous du secteur primaire, désormais trop à l’étroit.

Ce sont les éternelles stars de la foire agricole : les animaux. Quelle que soit leur taille, ils font fondre les plus jeunes. Mais entre les enclos et la foule, les éleveurs se sentent à l’étroit. "On ne peut pas emmener tous les animaux d'un coup, on est obligés de les fractionner. Si on pouvait avoir un plus grand enclos (...). C'est à voir" estime Tuhani Pugibet, agriculteur biologique.

Les animaux, éternelles stars de la foire agricole ! • ©Heidi Yieng Kow / Polynésie la 1ère

Stands incontournables pour les visiteurs : l’espace réservé aux horticulteurs. Ils sont les professionnels les plus nombreux cette année. Les variétés locales et colorées remportent toujours un franc succès. Et les idées ne manquent pas pour la prochaine édition. "Pour encourager les jeunes, il faudrait pouvoir présenter et sauvegarder les plantes et les arbres fruitiers en voie de disparition. On est là pour faire vivre notre patrimoine !" s'exclame Kapo, horticulteur de Moorea.

Les plantes ont toujours du succès à la foire ! • ©Heidi Yieng Kow / Polynésie la 1ère

250 exposants ont proposé le fruit de leur travail pendant ces onze jours. Du côté des maraîchers, le bilan est positif, même s’ils espèrent aussi davantage de place. "Je crois qu'il faut améliorer le parking. Quand les gens viennent des fois il n'y a plus de parking. Ils viennent là puis font demi-tour jusqu'à Carrefour..." observe Eddy Cheung, maraîcher de Paea.

Comme d'habitude, dans la joie et la bonne humeur ! • ©Heidi Yieng Kow / Polynésie la 1ère

La chambre d’agriculture célèbre ses 140 ans et se réjouit du succès annuel de la foire. Cette année, elle estime qu’environ 50 000 visiteurs sont venus mais temporise elle aussi sur le manque d’espace. "La moitié du grand parking a été utilisé pour les grands travaux. Le pire, c'est qu'il y a le marché aux puces aussi place Vairai. Rien que le premier jour, je voyais la circulation. Je suis intervenu auprès de tavana pour retirer les amendes parce que les gens ont du stationner au rond-point et au bord de la route" relate Thomas Moutame, président de la chambre d’agriculture.

La foire agricole victime de son succès... Et les rendez-vous du secteur primaire ne s’arrêtent pas là : à partir du 28 octobre, les agriculteurs participeront à la foire de Moorea.