A Paea, le maire en lutte contre les nuisances sonores

La commune de Paea a décidé d'intensifier sa lutte contre les nuisances sonores. A partir du 3 janvier, les policiers municipaux patrouilleront régulièrement entre 23 heures et 6 heures du matin pour repérer les incivilités liées au bruit. Le maire Anthony Geros, assisté des gendarmes, des policiers, et de l'association "Te ora hau", s'est fermement engagé à agir en ce sens.

A Paea, le maire a présenté sa politique de lutte contre les nuisances sonore. Alors qu’un arrêté a déjà été pris au mois d’octobre dernier, Antony Géros a tenu à exposer en détail cette campagne aux différents services (police et gendarmerie) et association concernés pour travailler d’une seule et même voix.

Les policiers municipaux de la commune de Paea sont aussi très impliqués contre les nuisances sonores.

Selon le tavana de Paea, "la majorité des interventions de la police municipale se fait au titre des nuisances sonores". Soit environ 40%.

Un fléau à combattre, d'autant plus que par le passé, la commune a déjà été condamnée à indemniser des plaignants à hauteur de plusieurs millions cfp.

L’application de l’arrêté voté en octobre dernier sera effectif d’ici le 3 janvier 2022.

A parti de cette date, les policiers municipaux patrouilleront régulièrement entre 23 heures et 6 heures du matin pour repérer les incivilités liées au bruit.

En attendant, la commune se laisse le temps de faire de la prévention auprès de sa population.

Présent lors de cette réunion, Roland Garrigou, président de l'association Te Ora Hau qui lutte contre le fléau du bruit, se réjouit que "les maires se lèvent et prennent la décision de relever le défi de la pollution sonore".