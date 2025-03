Accueil chaleureux au Conservatoire pour les élèves de Kamehameha School en voyage à Tahiti

Ce lundi 17 mars, près d'une centaine d'élèves du Conservatoire mais aussi de Paul Gauguin, Maco Tevane et Taaone ont accueilli des élèves de la prestigieuse Kamehameha School. Les Hawaiiens sont en Polynésie pour une semaine.

À leur arrivée au conservatoire, les jeunes hawaiiens ont été salués par un 'orero de Hiriata Brotherson suivi de deux 'orero de jeunes élèves - Teraiarii Ueva, en classe de terminale au Lycée Paul Gauguin et Moenoa Mou-Sing, du collège Maco Tevane. Ils ont eu droit à une danse d'accueil, héritage laissé par John Mairai, accompagnée par l'orchestre de l'établissement et les professeurs de 'ori tahiti, suivie d'un himene dirigé par Mama Iopa et Mike Teissier.

Les élèves de Kamehameha School accueillis au conservatoire. • ©Miri Tumatariri - Polynésie la 1ère

Les camarades l'île de Maui ont été décorés de colliers de fleurs et de coquillages, et ont répondu à leur tour par un 'orero, suivi d'un chant de salutations.

La délégation hawaiienne, arrivée samedi soir, est composée de 80 personnes, dont une soixantaine d'élèves, tous spécialisés dans les arts de la scène. La Kamehameha School regroupe les meilleurs musiciens et danseurs de Hula, comme ils l'ont montré à l'aéroport.

L'école effectue un grand voyage tous les trois ans. Cette année, elle a choisi Tahiti comme destination, pour la troisième fois. Leur dernier séjour au fenua remonte à six ans.

La délégation reste jusqu'au samedi 22 mars. Demain, ils visiteront l'école hôtelière avant d’assister à une répétition de danse avec le groupe Hei Tahiti. Mercredi, ils prendront la direction de Moorea. Jeudi, ils feront le tour de l'île et en profiteront pour visiter le lycée agricole John Doom ainsi que Teahupo'o. Vendredi, ils se rendront au lycée Samuel Raapoto, avec lequel leur établissement est jumelé. En soirée, ils seront reçus à la présidence où un concert sera organisé en leur honneur, en partenariat avec le ministère de la Culture. Ils repartiront samedi, après une semaine d’immersion culturelle et artistique.

La cérémonie a eu lieu lundi après-midi. • ©Miri Tumatariri - Polynésie la 1ère

Ce voyage représente une occasion unique pour ces jeunes artistes de partager leurs savoirs et d'enrichir leurs relations avec les voisins du Pacifique.