Adressage à Taiarapu-Est : enfin un nom sur un quartier

Ce sont les dernières communes à bénéficier de l’adressage, c'est-à-dire la nomination des routes et servitudes de Taiarapu-Est. Elle est composée des communes associées de Pueu, Tautira, Faaone et Afaahiti. Les habitants sont invités à donner leur avis depuis le 26 août via un QR Code et un formulaire en ligne.

"Pour atteindre le lien, il faut juste scanner le QR code et vous arrivez sur la plateforme". Un geste simple pour donner son avis. Résidente de la presqu'île depuis 2004, Martine est invitée à consulter la carte et à chercher son entrée. Sur la plateforme, on lui propose le futur nom de la route qui mène chez elle, un nom qu’elle peut approuver ou non.

"Je trouve pas ça mal. Ça pourrait être bénéfique pour les gens qui ont des boîtes aux lettres et pas de boîte postale. Pour se repérer, ça serait mieux. Je dis pas que c’est pas une grande ville comme Papeete mais c’est utile" Martine - résidente de la presqu'île

Nommer toutes les routes, les servitudes et les chemins de la presqu’île, c’est l’objectif de ce projet d’adressage. Tous les habitants de Taiarapu-Est ont jusqu’au 15 septembre pour s’exprimer, via le QR code. Des noms qui sont en reo tahiti et non en français, une volonté des politiques "pour mettre en valeur la langue tahitienne", explique Tevainui Herveguen, cheffe de projet adressage. "On a décidé on a fait le parti pris de mettre puromu pour les routes, aroa pour les servitudes et ea ti’a pour les petits chemins."

"Nous sommes dans un lotissement privé. Je vous ai amené ici parce que on a les trois hiérarchies de voiries. On passe sur la route du plateau, on arrive ici sur une aroā. Et la petite bifurcation là qu’on appelle une 'ē'a ti'a. Et c’est pour illustrer ce que les gens voit sur la carte et qu’ils comprennent bien à quoi ça correspond." Tevainui Herveguen - cheffe de projet adressage

Et si vous n’avez pas d’internet, pas de panique. Chaque mairie de Taiarapu-Est affiche la carte de sa commune, avec un tableau qui explique pourquoi ce nom a été choisi. Ce projet date de 2022 avec des études de recensement faites en octobre 2023. Dernière étape, le financement.

"Il faut compter à peu près une dépense aux alentours de 160 à 162 millions de Fcfp. Pour la participation, 80% qui serait pris en charge par le FIP, le fonds intercommunal de péréquation, et 20% par la commune à hauteur de 30 à 32 millions Fcfp". Anthony Jamet - maire de Taiarapu-Est

Certains chemins et servitudes de Tautira porteront le nom de champions de la rame. La signalétique sera mise en place d’ici fin 2025 - début 2026.