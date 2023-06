Affaire de viande de tortue Mopelia : le délibéré rendu le 28 septembre

Les quatre prévenus âgée de 22 à 44 ans ont été condamnés le 2 septembre 2022 à des peines de 10 mois de prison avec sursis et un an ferme pour le principal pêcheur. Ce qui leur est reproché : un massacre de 20 tortues survenu le 21 novembre 2019 à Mopelia.

Les faits se sont déroulés à Manuae située sur l'atoll de Mopelia, Manuae qui est justement une réserve naturelle. Les quatre prévenus sont des pêcheurs originaires de Tahiti, ils ont fait une expédition sur l'île dans le but de capturer des tortues. Au total, 350kg de viande de tortue étaient destinés à la vente sur Raiatea et Tahiti. Les tortues ont été capturées et massacrées pendant la période de ponde.



Ce vendredi 2 juin, ils étaient trois présents au tribunal. En effet, le Pays réclame des dommages et intérêts pour le préjudice moral et écologique, pour rappeler les intérêts fondamentaux et environnementaux du Pays dans la préservation de l'espèce. Le délibéré pour ce préjudice sera rendu le 28 septembre prochain.