Affaire radio Tefana : Oscar Temaru relaxé par la justice

Relaxe générale prononcée par le tribunal en faveur des 3 prévenus Oscar Temaru, Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Le Caill dans l'affaire dite radio Tefana ce matin. Toutes les charges retenues contre eux sont donc levées.

Aucune charge n'a donc été retenue par la cour d'appel contre Oscar Temaru en tant que maire de Faa’a, Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Le Caill en tant qu’anciens directeurs de la radio et présidents de l’association Te Reo o Tefana, et la radio en tant que personne morale.

Très ému, à l'issue de l'audience, Oscar Temaru a déclaré que "ça fait 5 ans que ça dure, j'ai toujours gardé confiance, je remercie tous ceux qui nous ont soutenus...Par deux fois la population s'est prononcée, aux législatives et aux territoriales, vox populi, vox dei. Je ne suis pas surpris de la décision prise aujourd'hui, parce que c'est la vérité et il faut qu'elle se fasse...Nous souhaitons la Justice pour notre pays".

Les avocats de la défense remerciés par les soutiens d'Oscar Temaru. • ©Polynésie la 1ère

Et Oscar Temaru de remercier ses avocats. L'un d'eux, maître David Koubbi, a ajouté que "nous sommes encore dans un Etat de droit, et cette décision doit être saluée, les premiers errements de cette procédure sont maintenant terminés".

En première instance, Oscar Temaru avait été condamné à six mois de prison avec sursis et à cinq millions de francs d’amende. Vito Maamaatuaiahutapu, l’ancien président du conseil d'administration de la radio indépendantiste, à trois mois de prison avec sursis et à 1 million de francs d’amende. Heinui Lecaill ancien président de l’association radio Tefana avait lui été condamné à 1 mois de prison avec sursis et à 500 000 francs d’amende. Enfin, une amende de 100 millions de francs avait été prononcée contre radio Tefana en tant que personne morale.