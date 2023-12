Assises de la jeunesse : si "les jeunes sont l'avenir du Pays", les investissements vont-ils suivre ?

Partager :

150 jeunes et animateurs se sont rassemblés le 2 décembre 2023 dans le cadre des Assises de la jeunesse. Un événement initié par le ministère des Sports et de la Jeunesse dans le but d'élaborer un schéma directeur pour les dix années à venir.

T.Doom / M.Gamblin •

« Les jeunes sont l’avenir du pays » : cette phrase des politiques ressort souvent dans les discours mais dans les faits, en 2023, seuls 2% du budget du Pays est consacré aux jeunes. La Polynésie en comptait 104 000 au recensement de 2017, soit 34% de la population, âgés de 0 à 24 ans. En 2016, 500 jeunes étudiants avaient participé aux dernières assises organisées à leur attention. Ils ont fait part de leur volonté de préserver leur identité culturelle et leur environnement, des doléances pourtant réalisables mais qui en sept ans, n'ont pas vraiment été pris en compte. Ce samedi, l'avis des jeunes est de nouveau sollicité. 150 jeunes de 14 à 30 ont participé à une dizaine d’ateliers sous le chapiteau la présidence, adaptés par tranche d’âge. L'événement, entièrement consacré selon la ministre des sports Nahema Temarii, aux attentes et aux espoirs des jeunes Maohi, se clôture à 16 heures. « Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup plus d'activités culturelles pour les jeunes parce-qu'on est Maohi et la culture c'est quelque chose qu'il faut promouvoir » confie une élève de terminale à Papara, tandis qu'un jeune homme originaire de Tubuai espère voir « plus d'infrastructures » se construire. À la fin de la journée, toutes ces doléances serviront de base pour établir une stratégie politique sur dix ans, dont on connaîtra les contours au second semestre 2024.

