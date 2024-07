Atimaono : 150 artistes prêts à faire briller la Polynésie lors de la cérémonie d'ouverture des JO à Tahiti

150 danseurs, chanteurs et musiciens de Tahiti préparent depuis plusieurs mois la cérémonie d'ouverture des épreuves de surf des JO à Tahiti. Ils se sont réunis dimanche 21 juillet sur le terrain d'Atimaono, pour une répétition générale. L'événement sera retransmis au national, vendredi 26 juillet.

"La cérémonie commence à 8 heures donc il y a déjà une grande haie de danseurs qui devra être prête pour 8h10" explique Heimoana Metua aux troupes. Directrice artistique des évènements culturels pour les JO, elle prépare minutieusement la cérémonie d'ouverture du vendredi 26 juillet. Chaque prestation est chronométrée, de l’arrivée des officiels au spectacle, en passant par la haie d’honneur d’accueil des surfeurs. "Nous avons un timing à tenir. En principe, ça devrait durer 1h30, grand maximum 2 heures" assure la cheffe d'orchestre également à la tête de la troupe Teva I Tai.

150 danseurs, chanteurs musiciens de Papara, Mataiea, Taiarapu Est et Ouest, répètent depuis des mois cet évènement. • ©Mirko Vanfau / Polynésie la 1ère

150 danseurs, chanteurs et musiciens de Papara, Mataiea, Taiarapu Est et Ouest, répètent depuis plusieurs mois cet évènement, qui sera suivi dans le monde entier. Un honneur et une fierté pour tous. "C'est une opportunité de représenter la Polynésie, c'est super" confie un danseur. "C'est peut-être la première et dernière fois. On est chanceux !" se réjouit un autre.

"C'est peut-être la première et dernière fois. On est chanceux !" se réjouissent ces artistes. • ©Mirko Vanfau / Polynésie la 1ère

Le terrain d'Atimaono a été choisi par le président Moetai Brotherson "pour des raisons de sécurité et d'espace. Nous sommes heureux", indique Tearii Alpha, maire de Teva I Uta.

"C'est une opportunité de représenter la Polynésie, c'est super" confie un danseur. • ©Mirko Vanfau / Polynésie la 1ère

Heimoana et ses troupes ont encore quelques jours pour régler les derniers détails. Côté aménagement du site, les travaux se terminent cette semaine. Les tavana l'assurent : tout sera prêt pour le jour J.