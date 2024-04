Atteint d'un cancer incurable, Ratahi Hauata Tahiata revient sur son île natale pour passer ses derniers instants

Après une vie marquée par l'éloignement et les épreuves, Ratahi Hauata Tahiata, âgé de 68 ans, a pris une décision poignante : revenir sur son île natale de Tubuai, cinquante ans après l'avoir quittée. Atteint d'un cancer de l'œsophage en phase terminale, il a choisi de passer ses derniers instants en compagnie de ses frères et sœurs.

Pierre Emmanuel Garot, Roheiarii Harevaa •

En 1973, à l'âge de 18 ans, Ratahi a pris la décision courageuse de s'engager dans l'armée, quittant ainsi son île natale pour poursuivre un nouveau chapitre de sa vie en France.



Cependant, la nouvelle bouleversante de son diagnostic médical a tout changé. Alors que les médecins lui donnaient peu de temps à vivre, Ratahi a pris une décision qui a ému toute sa famille: retourner à Tubuai, pour passer ses derniers instants.



Son périple de Toulouse jusqu'à Tubuai n'a pas été sans difficultés. Entre les contraintes logistiques, les préoccupations médicales et les émotions profondes qui l'assaillaient, chaque kilomètre parcouru était une épreuve en soi.

Dans l'avion, Ratahi devait être allongé sur une civière ca sa situation médicale l'empêche d'être assis durant de longues périodes. • ©Roheiarii Harevaa

Dans l'avion, Ratahi devait être allongé sur une civière car sa situation médicale l'empêche dêtre assie durant de longues périodes.

"J'ai attendu des heures seul dans l'aéroport", confie-t-il, évoquant les moments de solitude où il devait se débrouller en fauteuil roulant de Toulouse à Paris puis de Paris, Los Angeles et enfin Tahiti où ses frères et soeurs l'attendaient avec impatience à l'arrivée.

Après l'épreuve du long périple en avion, Ratahi; en fauteuil roulant, retrouve sa famille de Tubuai à l'aéroport de Tahiti. • ©Roheiarii Harevaa

Deux semaines seulement à vivre auprès des siens, à Tubuai



Sa sœur Béatrice Arai a tout mis en œuvre pour que son frère puisse revenir sur Tubuai et passer ses derniers instants entouré de sa famille. "On est à la fois heureux de le revoir et tristes en même temps. Je garde précieusement le souvenir d'un monsieur partir, il y a 50 ans, alors que j'étais encore dans les bras de ma maman. Il avait la main très haute pour nous dire au revoir". Après avoir appris qu'il ne restait que deux semaines à vivre, toute la famille était bouleversée. Mais le simple fait d'avoir retrouvé leur frère est déjà une grande victoire.

De retour parmi les siens, le bonheur se lit dans les yeux de Ratahi, cinquante ans après avoir quitté son île natale. • ©Roheiarii Harevaa

J'ai des enfants en France, mais je suis revenu à Tubuai pour mourir ici. Je peux partir tranquille" Ratahi Hauata Tahiata



Malgré la fatigue et la douleur, Ratahi a été soutenu par l'amour de sa famille. Les yeux brillants d'émotion, le retour sur son île natale a également ravivé des souvenirs et des émotions enfouis depuis longtemps.

Il reste leur reconnaissant d'avoir atteint son but.

Dans le clan familial, chacun essaie à sa manière de soulager la douleur de Ratahi. • ©Roheiarii Harevaa

Ratahi laisse en France sa fille ainsi que ses jumeaux qu'il ne reverra plus. "Ils sont jeunes, ils ne pensent qu'à s'amuser. Ils ont un autre mode de vie par rapport à moi. D'ailleurs la vie en France est très dure par rapport à ici". Il leur a fait ses adieux.