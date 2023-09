Australes : les habitants sensibles à la préservation de leurs îles

Le haut-commissaire de la République est en visite aux Australes depuis le mercredi 13 septembre. La délégation conduite par Eric Spitz a rencontré les maires et pris connaissance des attentes de la population concernant notamment l'environnement.

J.Damour (MLMG) •

Le haut-commissaire a débuté sa tournée aux Australes mercredi. Arrivé à Tubuai vers 15 heures, il a embarqué le soir-même vers une autre île. Après 36 heures de bateau, la petite délégation -composée d'Emilia Havez, sa directrice de cabinet, d'Etienne de la Fourchadière, secrétaire générale du haut-commissariat et chef de la subdivision administrative des Australes et enfin, Isabelle Tchang, adjointe au chef de cette subdivision- a posé le pied à Rapa. La dernière visite officielle d'un représentant de l'État sur cette île remonte à sept ans.

Le haut-commissaire a pris note des doléances des élus, touché par l'accueil de la population et le chant des enfants au débarquement de l'Aranui. Plusieurs dossiers ont été abordés : l'eau, le tri des déchets, le bitumage de la route, l'aéroport et la centrale électrique de Rapa, entre autres.

Eric Spitz à Rapa. • ©Jacques Damour / Pol.1ère

L'un des projets prioritaires concerne justement l'adduction d'eau potable, c'est-à-dire les infrastructures servant à acheminer l'eau depuis sa source jusque dans les foyers, en passant par la phase d'épuration. Il s'agit d'un projet en trois tranches dont la première tranche a été validée. L'État aidera la commune sur les deux autres tranches. "Cela faisait plusieurs années qu'on attendait et on voit enfin le bout du tunnel. Il ne reste plus que la validation du Pays pour qu'on puisse démarrer le chantier" nous apprend Gildas Watanabe, 1er adjoint au maire de Rapa.

Pas d'aéroport

Le bitumage de la route attendu depuis 2018 et la transformation de la centrale électrique en hybride sont également prioritaires pour les élus locaux. Ces projets seront financés grâce au Fonds Macron.

La transition énergétique est cher aux yeux des maires, qui tiennent à préserver leurs îles, comme à Rapa. "On ne veut pas d'aéroport à Rapa. On veut rester comme on est" a lancé le premier adjoint au maire. L'île est d'ailleurs un exemple en matière de tri des déchets, comme l'atteste le prix de la tortue d'or des communes et des îles éloignées remporté par Rapa en 2021.

À ce jour, seuls neuf haut-commissaires se sont déplacés à Rapa.

Eric Spitz quitte Rapa pour Raivavae, samedi 16 septembre 2023. • ©Jacques Damour / Pol.1ère

Après 36 heures intenses sur l'île, la délégation a pris le bateau pour Raivavae où elle passera toute la journée de dimanche. Cette visite se clôturera à Rairua le lundi 18 septembre.