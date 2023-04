Bagarres à Bora-Bora : trois jeunes en garde à vue, les parents de la victime appellent au calme

Si le climat semble s'être apaisé à Bora-Bora suite aux violents affrontements de samedi soir puis de lundi, les menaces de représailles pleuvent sur les réseaux sociaux. Trois jeunes ont été placés en garde à vue. Les parents de la victime appellent au calme.

MG •

Hiro Marakai a été roué de coups sans raison samedi dernier place Tuvavau à Vaitape. Père d’un petit garçon, Hiro est connu pour ses performances dans le va’a, son calme et sa gentillesse : "il ne ferait pas de mal à mouche" décrivent ses proches sur les réseaux sociaux. Le jeune homme de 27 ans est toujours réanimation à Taaone, avec trois semaines d’ITT mais ses jours ne seraient plus en danger. Il est conscient mais souffre encore de gros maux de tête dû au traumatisme crânien qu'il a subi, témoigne son père, Edouard.

Tensions

Lundi, le cousin de Hiro a voulu se venger sur la place publique, rassemblant près de 500 personnes. Une île entière sous tensions, "on n'a même plus envie d'aller se balader dehors !" confie Heireina, une étudiante de l'île.

Aujourd'hui, le climat semble s'être quelque peu apaisé, en tout cas c'est tout ce que souhaite les parents de la victime aujourd'hui. "Il faut que la paix règne chez nous, une belle île, on devrait montrer l'exemple pour que des situations comme cela ne se reproduisent plus chez nous. (...) Les parents : préservez vos enfants, faites attention à eux, il y en a qui écoutent, il y en a qui n’écoutent pas !” souligne Elania Tinorua, mère de la victime.

Message de prévention

Rivalités, alcool, oisiveté : ce cocktail malsain gangrène le monde entier et engendre bien souvent des violences gratuites. La perle du Pacifique n'est malheureusement pas épargnée. "Arrêtez ces bêtises et occupez-vous plutôt de vos familles, de vos foyers...arrêtez de traîner à droite et à gauche" pointe du doigt Edouard Marakai.

Suite à ce fait divers, trois jeunes ont été placés en garde à vue. Ils seront déférés au Parquet mercredi et présentés à un juge des libertés et le détention. La famille de la victime s’en remet désormais à la justice mais les menaces de représailles continuent de pleuvoir sur les réseaux sociaux...

Le Délégué chargé de la Prévention de la délinquance de la jeunesse doit se rendre à Bora-Bora dès mercredi pour rencontrer les familles et comprendre les raisons de ces violences.