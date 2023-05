Bonitier en péril : le combat de Joyce pour le sauver

Joyce Guyonnet se bat pour sauver l'un des bateaux emblématiques de la Polynésie : le bonitier ! La jeune femme de 23 ans tente de réunir les fonds pour rénover le Bruno IV, elle a besoin d'au moins 4 millions Fcfp.

Polynésie la 1ère CP, SR (MLMG) •

Joyce Guyonnet est fille et petite fille de pêcheur. La jeune femme de 23 ans compte bien se battre pour sauver le bonitier de la famille... Ce modèle de bateau n'existe nulle part ailleurs dans le monde et tend à disparaître. Joyce veut à tout prix préserver ce symbole du patrimoine maritime polynésien. Rencontre signée Stéphane Ratinaud et Marcel Bonno :