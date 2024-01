Bourse des étudiants : l'État et le Pays en retard de paiement

Les étudiants sont inquiets à la veille de la rentrée. Certains boursiers de l’État n’ont pas encore reçu leur versement. Mais la situation est en cours de régularisation. Pour les boursiers du Pays, c’est un peu plus compliqué. Kaline Lienard et Jérôme ont rencontré ces étudiants au centre d’hébergement situé au-dessus de l’université.

Polynésie la 1ère (MLSF), Kaline Liénard et Jérôme Lee •

C'est une colocation entre îliens. Heimana et Teihoarii sont tous deux boursiers d’État. Habituellement, leur versement arrive autour du 5. Mais, pour l'un il est arrivé en retard et pour l'autre, il n'y a toujours rien sur son compte. "J’ai eu un retard. Je n’ai pas reçu le versement comme d’habitude", confie Teihoarii. Heimana, lui, attend toujours et s'inquiète : " je peux gérer avec des extras mais je pourrais avoir des difficultés à payer mon loyer"

"On a été payé ou pas ?" La question est au cœur des conversations. Au centre d’hébergement des étudiants, les nouvelles circulent vite, grâce au réseaux sociaux. "Il y a un groupe sur Facebook qui dit à quand il y a la réalisation de la bourse et quand est-ce qu’il y a le virement. Au début du mois, il y a plusieurs étudiants qui demandaient à chaque fois : quand est-ce qu'il y a la bourse ? Quand est-ce que ça va tomber ? Il y en a qui sont en situation de précarité", observe Heinoella, membre de l’ARCHE.

Les bourses d’État sont en cours de régularisation. Les boursiers du Pays, eux, attendent encore. C’est le cas de Auarii. Il a contacté la direction générale de l’éducation et de l’enseignement. "Déjà par mail... Mais, le délai d’attente en Polynésie est assez long. Du coup, j'ai testé le deuxième moyen c'est-à-dire directement appeler. Ils ne répondent pas toujours mais quand répondent c’est pour dire attendez ça va arriver.".

Sur leur groupe Facebook, les étudiants partagent leurs informations et se tiennent au courant. Certains affirment que la bourse du Pays devrait arriver, d’ici la fin du mois de janvier.