Ça pousse au fenua : les orangers de la Punaruu

Mercredi 2 novembre à 19h40, découvrez les trésors de notre riche terroir dans ce nouveau documentaire. Ça pousse au fenua s'intéresse à la production des orangers de la Punaruu.

Polynésie la 1ère ; SD •

L’oranger aurait été introduit aux îles de la société en 1777 par le capitaine Cook. Au XIXème siècle, il y avait des plantations très importantes d’orangers à l’entrée et au fond des vallées.

La production était tellement importante, entre 1200 et 1600 tonnes, qu’en plus de la consommation locale et de la fabrication d’une boisson alcoolisée (le ‘ava anani), Tahiti pouvait se permettre d’exporter vers la Californie.

À la toute fin du XIXème siècle, la trizteza, maladie à prolifération fulgurante, attaque les orangers. C’est l’effondrement.

Aujourd’hui, la production annuelle est de l’ordre de 5 tonnes, localisée exclusivement sur les différents plateaux au-dessus de la Punaruu et dont l’accès est strictement règlementé.