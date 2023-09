Carbass : interdictions en vue, les passionnés de gros son interpellent le Pays

Le 12 août dernier, le président Brotherson envisageait d'interdire certaines installations de carbass pour lutter contre les nuisances sonores. L’annonce surprise a fait l’effet d’une bombe dans le milieu des cars audio. La fédération demande à rencontrer les instances du Pays.

Ismael Tahiata / M.Gamblin •

Après la version des victimes de nuisances sonores, voici venue celle de la fédération des cars audio. Elle représente quatorze associations sur Tahiti et sept autres dans les archipels, soit plus de cinq mille membres animés par la passion du car audio. Et quand on leur dit que certains des équipements qui les fait vibrer pourraient être interdits, sans même en avoir été informés avant, ils se sentent lésés.

"Il [Moetai Brotherson, ndlr] aurait pu nous consulter d'abord, aujourd'hui on se retrouve sur le côté. En plus, on a presque tous voté pour le Tavini" souligne Mato, propriétaire de car audio.

Les passionnés de cars audio veulent faire entendre leur voix. • ©I.Tahiata / Polynésie la 1ère

Le 12 août dernier, le président envisageait effectivement "d'interdire l’installation de certains équipements qui sont, de manière évidente, au-delà de toutes les limites normalement autorisées pour l’être humain. Il ne s’agit pas d’interdire aux gens qui aiment la bonne musique de faire de bonnes installations dans leur voiture. Il s’agit de ne pas autoriser ceux qui sont au-delà de toutes les limites possibles" avait dit Moetai Brotherson, à la sortie d'une réunion avec l'association Te Ora Hau, qui lutte contre les nuisances sonores depuis 25 ans.

Laissés pour compte ?

Vraisemblablement, les associations de carbass n'ont pas été conviées à cet entretien. Alors ce dimanche matin, ils ont éteint leurs appareils pour faire entendre leurs voix. La fédération s'est réunie le 3 septembre au skatepark de Tipaerui à Papeete. D'autant que, depuis cinq mois, ils n’ont plus de site pour faire exploser la sono.

"On s'est rassemblés mercredi soir avec le bureau de la fédération. Un courrier a déjà été envoyé au Président le 12 août pour une demande de rencontre, on n'a toujours pas de retour. On espère qu'ils vont nous répondre rapidement. Nous avons ici des gens qui existent depuis très longtemps, quand on est passionnés, c'est normal de se battre et de se faire entendre. On se bat depuis 30-40 ans et on demande d'avoir un site" confie Elvina Wong Foen, présidente de la fédération polynésienne de car audio.

Les grosses installations peuvent coûter des millions...quand on aime on ne compte pas dit-on. Sur la photo ci-dessous, l’équivalent de douze haut-parleurs de mille watts, résonant à l’unisson (quatre 15 pouces en sub et 4 autres, en 18 pouces) pour un total de plus de deux millions Fcfp. Certains sont même prêts à verser encore plus.

Une grosse installation, à 2 millions Fcfp. • ©I.Tahiata / Polynésie la 1ère

Une charte de bonne conduite a été adoptée à l’unanimité. Elle interdit, notamment, l’utilisation de ces appareils sur la voie publique et censure la consommation d’alcool et de drogue lors des meetings.