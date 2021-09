Covid-19 : 8 patients atteints du covid-19 transférés à Orly

Baptisé opération Manuea, les autorités de l’Etat du Pays ont procédé vendredi soir au transport vers la métropole de 8 malades atteints de la Covid. Un transfert pour faciliter le retour à un état normal de fonctionnement des structures de santé polynésiennes.

JPP/Communiqué du Haut-commissariat/Eric Stimphling •

©Haut-commissariat

Vendredi 17 septembre, c’est en présence de Dominique Sorain, Haut-commissaire de la République en Polynésie française et d’Edouard Fritch, Président de la Polynésie française, que s’est déroulé l’opération d’évacuation sanitaire Manuea.

Une opération inédite, sollicitée par le Pays, et mise en œuvre par le ministère français de la santé et des solidarités. Elle a été placée sous la direction du Professeur Pierre Carli, chef de service anesthésie-réanimation à hôpital Necker-Enfants malades, le docteur François Braun, président du Samu-Urgences de France, le docteur Lionel Lamhaut, médecin urgentiste au SAMU de Paris-SMUR Necker, en association avec les soignants du CHPF, l’ARASS et la direction de la santé.

©Haut-commissariat

Toute cette mobilisation d’envergure de moyens techniques et humains a pour but de transférer 8 patients atteints du covid-19 via un Airbus A350 spécialement aménagé en service de réanimation volant.

©Polynésie la 1ère

Ainsi le vol BF5717 parti à 23h vendredi soir a atterri à l’aéroport Pôle Caraïbes peu après 17h00. L’avion de la compagnie air caraïbes a effectué 11h54 heures de vol et a parcouru 10 786 km entre La Polynésie et la Guadeloupe avec à son bord en plus des patients Covid, 37 soignants.

Cette mission est identique aux missions hippocampe réalisée entre les Antilles et Paris, seul la distance change. Une élongation qui fait de ce vol sanitaire une première mondiale. Jamais encore un avion civil avec à son bord des équipes médicales dédiées n’avait été transformé en service de réanimation sur une aussi longue distance.

©Eric Stimphling

L’escale technique se poursuit en ce moment même. On refait le plein de carburant, on renouvelle le stock d’oxygène médical et on change d’équipage. L’avion devrait décoller vers 19h pour une arrivée prévue vers 9h00 dimanche à Paris Orly.

Cette opération illustre une nouvelle fois toute la volonté des autorités de faciliter le retour à un état normal de fonctionnement des structures de santé polynésiennes. L’objectif étant de permettre la reprise d’une vie collective avec moins de contraintes sanitaires tout en poursuivant sans relâche les efforts de vaccination.