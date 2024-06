Crise en Nouvelle-Calédonie : la solidarité est de mise en Polynésie

En collaboration avec l'association " Heretini ", la ville de Punaauia se mobilise pour venir en aide aux habitants du Caillou. Une collecte de denrées alimentaires est organisée, ce samedi 1er juin, devant les magasins et supermarchés de la commune. La solidarité des Polynésiens est au rendez-vous.

Il n'aura même pas fallu une heure pour remplir un caddie entier de denrées alimentaires. Dans un supermarché situé à Tamanu, la solidarité est de mise. Du riz, des pâtes et même des couches pour bébés... Chacun donne ce qu’il peut.

"Ça me fait du bien de savoir que des gens vont recevoir de la nourriture et qu'ils vont pouvoir manger", confie Katarina, une petite fille qui a généreusement contribué aux dons. Laetitia est bénévole, elle est contente de constater que les gens restent généreux malgré une période difficile pour tous. "La solidarité polynésienne a été forte aujourd'hui (...) Même si c'est difficile, mais une petite savonnette, un peu de riz, de pâtes... Certains ont même fait un chariot rempli (...) Tout le monde a joué le jeu. Ça nous touche de voir que même quand on n'a pas, on donne".

En moyenne, une demi-tonne de chaque aliment a été récoltée. • ©Polynésie La 1ère

Même scénario dans ce magasin où les donations s’enchaînent. Sous l’œil bienveillant des bénévoles, certains clients n’hésitent pas à faire des achats en plus, pour soutenir la Nouvelle-Calédonie. Une dizaine de cartons se sont remplis en moins d’une heure.

"Quand il y a des choses comme ça, on essaye toujours de donner, ça fait plaisir", confie Yann devant le magasin. Mélanie, elle aussi, a été généreuse ce samedi. Elle a donné des conserves, des serviettes hygiéniques et des petits pots pour bébé. "J'aimerais qu'on m'en envoie si j'avais besoin".

C'est à la paroisse de Saint-étienne que les dons sont rassemblés. Ils sont 15 bénévoles à pied d’œuvre pour ranger, stocker et trier le tout. En moyenne, une demi-tonne de chaque aliment a été récoltée en une matinée.

"C'est le rush, on peut dire que la population de Punaauia a vraiment répondu à cet appel de solidarité (...) Savoir ce qu'il se passe à Nouméa, les gens ont vu, c'est sûr que le peuple polynésien est très solidaire" John Tuaivai, diacre de la paroisse de Saint-Etienne

Le 10 juin prochain, les donations seront envoyées par bateau sur le Caillou, par le biais de l’entreprise Sat Nui. À leur arrivée, la Croix-Rouge et le Secours Catholique veilleront à leur distribution auprès des familles dans le besoin.