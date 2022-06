De plus en plus de mineurs en boîte de nuit...

Les acteurs du monde de la nuit dressent le même constat : les mineurs seraient de plus en plus nombreux en boîte de nuit. Si certains propriétaires de bars et de boites de nuit affirment appliquer des contrôles d'identités stricts, d'autres seraient moins regardants...

MG / IR •

Les publications sur les réseaux sociaux se multiplient pour le dénoncer... La présence grandissante de mineurs dans les boîtes de nuit inquiète la population. Tous les week-ends, les vendeurs ambulants sont aux premières loges : "Je vois beaucoup de jeunes sortir, de moins de 18 ans (...). Ils voient des choses qu'ils ne devraient pas voir à leur âge", observe Yann, vendeur de couronne. Pour rappel, les établissements qui distribuent des boissons alcoolisées ne peuvent pas en vendre à des personnes mineurs. Une pièce d'identité doit leur être demandée à l'entrée. Si certains appliquent la règle, d'autres laissent passer... Les établissements concernés ont leur rôle à jouer, tout comme les parents... Le code des débits de boisson est sévère concernant les mineurs.

