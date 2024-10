Dengue : nouveaux cas à Bora Bora et Huahine, la Polynésie toujours en phase d'alerte

Depuis novembre 2023, les autorités locales ont recensé 173 cas de dengue confirmés en Polynésie, dont deux nouvelles contaminations la semaine dernière, à Bora Bora et Huahine. Le fenua reste en phase d'alerte, avec une circulation plus intense à Tahiti.

Mereini Gamblin avec communiqué •

Après deux clusters de dengue identifiés à Paofai et Miri, sur l'île de Tahiti, deux nouvelles personnes ont été contaminées à Huahine (le deuxième cas sur cette île) et Bora Bora la semaine dernière.

C'est beaucoup moins que la deuxième semaine d'octobre, où quatorze personnes ont attrapé la dengue, dont sept à Tahiti, deux à Moorea, deux à Ua Pou et un à Fakarava. Aucune notion de voyage en dehors de l’île de résidence n’a été rapportée dans la quinzaine avant le début des symptômes et pendant la phase contagieuse pour les cas de Ua Pou et de Fakarava. Le virus circule donc dans ces îles.

Le dernier bulletin de veille sanitaire de l'agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (ARASS) recense 188 "cas déclarés" (dont 173 confirmés) depuis le 27 novembre dernier dont 18 ont nécessité une hospitalisation. Si le taux de positivité est en hausse depuis fin août, aucun cas sévère ni décès n’ont été rapportés.

Il s'agit le plus souvent de cas isolés ou en petits clusters familiaux indique l'ARASS. Parmi l’ensemble des cas, 65 ont moins de 20 ans (soit 35%). La médiane d’âge est de 29 ans.

La phase d’alerte est maintenue, avec une circulation plus intense à Tahiti.