Cluster de dengue à Paofai, des interventions prévues les 03 et 08 octobre

Plusieurs cas de dengue ont été signalés à Paofai au cours du mois de septembre. Le centre de santé environnementale de la Direction de la santé procédera à des traitements entre la servitude Gueho et la servitude Buillard à Paofai les 03 et 08 octobre.

La dengue circule depuis juin 2023. Moorea, Fariipiti, Papeete, Mahina, plusieurs communes ont été touchées. En février 2024, la maladie a atteint les îles avec un premier cas a été détecté à Rangiroa puis d'autres à Ua Huka. Les autorités sanitaires suivent la situation de près.

Ce mercredi 02 octobre, la direction de la santé informe qu'un cluster s'est formé à Paofai, dans la capitale. Des interventions et "traitements" seront effectués par le Centre de santé environnementale de la Direction de la santé "entre la servitude Gueho et la servitude Buillard à Paofai le jeudi 03 octobre et le mardi 08 octobre 2024 à partir de 5h30."

Pour rappel, afin d'éviter la diffusion de la maladie, il est recommandé à toute la population :

D’aller consulter un médecin en cas de suspicion de dengue (forte fièvre, courbatures).

De se débarrasser des gîtes à moustiques autour de chez soi et sur les lieux de travail.

De se protéger des piqûres par l’application de répulsifs cutanés, insecticides, diffuseurs.

Ailleurs dans le monde, la dengue frappe mortellement. Sur le continent américain par exemple, le nombre de cas atteignait des records causant la mort d'un millier de personnes. La maladie tend à se propager plus facilement à cause du réchauffement et du phénomène climatique El Niño, alertait l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS).